De nouveaux éléments sur l’attentat à Ariel ont été révélés aujourd’hui.

Tout d’abord, il semblerait que les terroristes aient préparé l’attentat depuis plusieurs semaines. Ils auraient procédé à des repérages et auraient déterminé ce point d’entrée d’Ariel comme le point faible. Ils auraient également prévu de quoi incendier leur voiture une fois leur crime commis.

A ce propos, une famille résidant la région du Binyamin, avait repéré le véhicule la semaine dernière et l’avait signalé à la police. La famille était sur la route numéro 5 entre Tel Aviv et Ariel. Cette route est une quatre voies avec une séparation entre les voies. Soudain sur les voies en sens inverse, la famille aperçoit un véhicule qui roule en direction d’Ariel (donc dans le sens contraire de la circulation). La mère de famille relève le numéro d’immatriculation et appelle la police.

Hier lorsque les images de la voiture ayant servi aux terroristes sont diffusés dans les médias, le couple découvre avec effroi qu’il s’agit de la voiture qu’ils avaient signalée une semaine plus tôt.

La mère de famille a été convoquée par la police pour livrer son témoignage et les services de sécurité ont assuré que le sujet ferait l’objet d’une enquête.

Par ailleurs, les terroristes ont reçu l’aide du père de l’un d’entre eux. Il les aurait récupérés là où ils sont mis le feu à leur voiture après l’attentat pour les ramener chez eux. Le père avait fait 12 ans de prison en Israël pour des infractions sécuritaires. Il a été arrêté en même temps que son fils ainsi que les autres membres de sa famille.

L’armée a procédé aujourd’hui aux premières démarches afin de détruire les maisons des deux terroristes.