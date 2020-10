Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Santé ont révélé mardi midi le nom du successeur du Prof. Rony Gamzou comme coordinateur national de la lutte contre le Corona. Il s’agit du Prof. Nahman Asch, 59, qui était jusqu’à récemment à la tête du département de Santé à la Koupat ‘Holim Maccabi. Il est également professeur au département de gestion des systèmes de Santé à l’université d’Ariel. Entre 2007 et 2011 il a également été commandant du département de Santé de Tsahal. Le mandat de trois mois du Prof. Gamzou arrivait à son terme et il ne souhaitait pas être reconduit. Il accompagnera dès demain son successeur pour la période de passage de relais puis retrouvera sa fonction de directeur de l’hôpital Ichilov.

Photo Ordre national des médecins