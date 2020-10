L’ancien ministre travailliste Matan Vilnaï, général de réserve de Tsahal, a déclaré mardi qu’Israël aurait mieux fait de renoncer complètement à la normalisation avec les Emirats arabes unis si le prix en est la vente future d’avions américains F-35 à ces pays.

Les deux arguments avancés par Vilnaï sont pour le moins contestables : la possession par l’armée émiratie de F-35 constituerait un danger stratégique potentiel pour Israël et deuxièmement, le processus qui a amené à l’assentiment israélien à cette vente aurait contourné les échelons techniques au sein du ministère de la Défense et de Tsahal.

Les journalistes qui l’interviewaient l’ont facilement mis en difficulté sur les deux points. Sur le premier, ils lui ont rappelé qu’il est en faveur d’un retrait israélien de la plus grande partie de la Judée-Samarie et de la création d’un Etat palestinien : « Quel est alors le ‘danger potentiel’ le plus grand pour Israël ? Des avions F-35 dans l’armée émiratie – dont on ne sait même pas s’ils seront équipés comme ceux en possession de Tsahal – ou la présence d’un Etat-terroriste au coeur d’Israël ?

Quant à la question du « processus de décision », les journalistes ont rappelé le soutien inconditionnel de Matan Vilnaï aux Accords d’Oslo lors desquels les avertissements de militaires et d’experts quant à un bain de sang furent systématiquement ignorés par les politiques.

Il faut rappeler que Matan Vilnaï, depuis son retour de Chine où il fut ambassadeur, est aujourd’hui président du mouvement « Officiers pour la sécurité d’Israël », officine de gauche composé d’ex-généraux et directeurs de services de renseignements qui veulent influencer l’opinion mais qui ont un palmarès impressionnant de « prévisions » et « avertissements » qui ne se sont jamais produits ainsi que de « recommandations » dont l’application aurait été dangereuse pour la sécurité du pays.

Photo Flash 90