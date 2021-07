Lors de la séance hebdomadaire de Meretz, le chef du parti, Nitzan Horovitz, a lancé un avertissement à l’intention de ses collègues du gouvernement et particulièrement du ministre des Finances Avigdor Lieberman : « Je voudrais dire de la manière la plus claire : sans une solution à la question du financement du système de santé, le budget ne pourra pas être adopté ». Horovitz a indiqué que les pourparlers avec le Trésor sont au point mort. Curieusement, il a repris les critiques qu’émettaient les ministres de droite du gouvernement précédent : « Les fonctionnaires du ministère tentent d’occulter les lignes directrices du gouvernement telles que décidées dans les accords de coalition pour assainir et renforcer le système de santé ». Le ministre de la Santé a averti « d’une crise majeure » en cas de non satisfaction.

