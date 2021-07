La duplicité et l’hypocrisie des organisations terroristes tout comme des dirigeants des régimes totalitaires n’est plus à démontrer. Alors que leurs population vit dans la difficultés, leur train de vie de nababs se poursuit allègrement.

Une vidéo fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux au Liban moribond, montrant un mariage digne des « mille et une nuits » organisé pour sa fille par un ancien député du Hezbollah, Nawar Al-Sahili dans sa luxueuse résidence. La journaliste Luna Safwan, qui s’attaque régulièrement avec courage à l’organisation terroriste chiite révèle que deux-cent-dix anciens présidents, ministres et députés et même cent-quatre familles d’anciens politiciens décédés reçoivent toujours un salaire mensuel ce qui coûte à l’Etat la modique somme de 20 millions de dollars par an. Une insulte pour le peuple libanais qui commence à connaître la pénurie alimentaire et qui quémande l’aumône internationale. Un autre journaliste, Mohanad Hage Ali a écrit : « Le Hezbollah prouve une nouvelle fois qu’il est très loin de la souffrance du peuple libanais. Cette vidéo du mariage luxueux de la fille du député Nawar Al-Sahili est devenue virale au Liban et montre son manque d’empathie ».

Cette attitude du Hezbollah dévoile un peu plus qu’il y a les déclarations d’un côté et les actes de l’autre. Se présentant comme le défenseur du Liban et des Libanais, cette organisation fonctionne comme toutes les organisations mafieuses. Le mois dernier le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah évoquait la situation catastrophique de l’économie du Liban avec les queues devant les stations-services, les pharmacies ou les commerces alimentaires et les pénuries de gaz ou d’électricité et disait : « Le peuple ne devrait pas avoir à subir ces scènes d’humiliation »…

Suite aux innombrables réactions furieuses dans la population, l’ancien député a « présenté des excuses » et annoncé qu’il cesse provisoirement ses activités au sein du Hezbollah jusqu’à ce que l’organisation ait pris une décision à son sujet. Mais il est fort probable que cette réaction ait été une demande émanant des chefs du Hezbollah eux-mêmes, conscients des dégâts causés par cette vidéo et de la colère palpable d’une partie croissante de la population libanaise à l’encontre de l’organisation terroriste.

Cette attitude honteuse et désinvolte du Hezbollah rend encore plus inacceptable le refus de certains pays – dont la France – de supprimer la distinction factice entre son aile « militaire » et son aile « politique.

Vidéo :

#Hezbollah is proving yet again how aloof it is to the suffering of Lebanese people. This video of the lavish wedding of their MP Nawar Sahili's daughter, going viral in #Lebanon. No empathy whatsoever pic.twitter.com/yrvRtOgnkB — Mohanad Hage Ali (@MohanadHageAli) July 25, 2021

Photo