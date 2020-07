Il y a au moins deux-cent conflits à aspects territoriaux dans le monde. Mais il y en a qu’un seul qui suscite l’attention de l’Union européenne que celui qui oppose Israël au peuple inventé « palestinien » au point de dénoncer la construction de maisons dans un quartier de Jérusalem ! Un groupe d’ambassadeurs de pays de l’UE a « averti » Israël de ne pas mettre en application un plan de construction juive dans le quartier de Guivat HaMatos au sud de Jérusalem ainsi que dans la zone E+ qui sépare Jérusalem de Maale Adoumim !

Ces pays qui entendent s’ingérer dans les affaires intérieures israéliennes sont : la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Islande, la Norvège, l’Italie, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Suède et l’Union européenne en tant qu’institution. Une nouvelle fois les pays de l’Europe centrale et orientale (Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie) ont été fidèles à l’Etat juif tout comme les pays des Balkans.

Les diplomates disent d’opposer à cette construction « qui annulerait la continuité territoriale permettant la création d’un Etat palestinien et la solution de deux Etats telle que demandée par la communauté internationale ». Raison d’autant plus fort pour y construire. Ceux qui prétendent tant se soucier de la « sécurité d’Israël » sont les mêmes qui appellent à la création d’un Etat terroriste au coeur de l’Etat juif.

Le gouvernement israélien a récemment donné son feu vert à la construction de mille unités de logements à Guivat HaMatos et dans la zone E1. Guivat HaMatos et la zone E1 occupent une situation hautement stratégique pour Israël, l’un situé entre les quartiers de Gilo et de Guivat Canada au sud de la capitale, l’autre permettant d’établir une continuité territoriale entre Jérusalem et la ville de Maale Adoumim. Un problème apparemment bien plus crucial aux yeux de l’Union européenne que le Corona qui frappe le Vieux continent.

« Courageux » face à Israël et pleutres envers Erdogan…

Photo Nati Shohat / Flash 90