Le Premier ministre a tenu à adresser un message à la population alors que les manifestations de haine et d’incitation se poursuivent. Sur sa page Facebook, Binyamin Netaynahou a écrit : « Toutes les expressions terribles d’incitation et de haine lors des manifestations de gauche – y compris les appels au meurtre – ne me dissuaderont pas à continuer à agir en faveur de notre pays. Après Tich’a Be’Av, j’espère que nous verrons disparaître ces expressions de la haine et ces appels au meurtre afin de nous unir comme peuple et comme Etat dans la lutte commune contre le Corona, pour sauver des vies et la subsistance des citoyens ».

Photo GPO