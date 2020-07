Des médias liés à l’opposition iranienne ont exprimé leur inquiétude face à l’élection éventuelle de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis au mois de novembre. En effet, le candidat démocrate, qui entend déconstruire toute ce qu’a fait Donald Trump sur le plan international aussi, a mis dans sa plateforme électorale le retour des Etats-Unis dans le cadre de l’accord nucléaire avec l’Iran. L’opposition iranienne est également inquiète du fait que le programme démocrate exclut toute tentative américaine de favoriser une changement de régime en Iran.

La perspective d’une victoire de Joe Biden et d’un retour des Démocrates à la Maison-Blanche est aussi l’une des explications fournie par des spécialistes du Moyen-Orient à l’absence de réaction iranienne à toutes les attaques en Syrie attribuées à Israël ainsi qu’aux multiples explosions « mystérieuses » qui se sont produites sur des sites iraniens : Téhéran fait preuve de « patience » et attend une victoire des Démocrates aux Etats-Unis qui entraînerait un virage à 180° de la politique étrangère américaine et un retour de la politique (catastrophique) menée au Moyen-Orient par Barack Obama.

Les Iraniens ne sont d’ailleurs de loin pas les seuls dans la région à prier pour une victoire de Joe Biden et surtout pour une défaite de Donald Trump: le Hezbollah, le Hamas, le Jihad Islamique et l’Autorité Palestinienne sont dans la même attente. Et à travers le monde on peut citer le Venezuela, la Chine, l’Onu, l’Union européenne, l’Unesco, l’Unrwa et la Cour pénale internationale qui en rêvent.

C’est tout dire…

Photo Gili Yaari / Flash 90