Des fouilles archéologiques réalisées dans le quartier d’Arnona à Jérusalem ont permis de mettre au jour un bâtiment antique dans lequel a été découverte une imposante collection de sceaux. Ces objets de formes diverses datent l’époque du 1er Temple (10e siècle avant jusqu’à 586 avant) et fournissent notamment des noms en hébreu d’ancien de hauts fonctionnaires royaux et de cités de Judée sous les règnes du roi Hizkiyahou (Ezechias) et Menaché. Toutes ces pièces faisaient apparemment partie d’une entrepôt d’Etat.

Neriah Sapir et Nathan Ben-Ami, qui dirigent les fouilles au nom de l’Office national des antiquités parlent « de l’une des plus importantes découvertes de l’époque des rois de Judée à Jérusalem ». Ils estiment que la bâtisse mise au jour devait probablement servir l’administration royale. Elle se trouve également non loin de l’endroit où est situé aujourd’hui le kibboutz Ramar Rahel et sur lequel se dressaient à l’époque les rois de Judée.

Quelques pièces parmi les quelque cent-vingt mises au jour seront-elles envoyées à l’Unesco…?

Photo Emil Silman / Flash 90