Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Santé ont donné une conférence de presse pour faire le point sur la situation du Corona. Cette conférence de presse intervient après la nomination – après la défection de plusieurs candidats – du responsable de la gestion du Corona, en la personne du Prof. Rony Gamzou, ancien directeur-général du ministère de la Santé et actuel directeur de l’hôpital Ichilov.

Binyamin Netanyahou a dressé l’éloge du Prof. Roni Gamzou et souligné que de la même manière avec laquelle il a réussi à vaincre le cancer qui l’avait atteint ces dernières années, il réussira à vaincre le Corona dans le pays. Le Premier ministre a assuré que le nouveau « M. Corona » disposera de toutes les compétences et de tout le soutien dans l’exercice de sa mission. Il a également remercié le Prof. Gaby Barabach pour ses conseils avisés. Ce dernier était également pressenti pour cette mission mais avait décliné au dernier moment.

Sur la situation du Corona, Binyamin Netaynahou a indiqué que le gouvernement travaille 24h/24h afin de sauver des vies et éviter tout blocus. « Nous nous refusons à prendre des décisions populistes qui sont les plus faciles à adopter – comme décréter un blocus – mais nous n’hésiterons pas à le faire en dernier recours », a-t-il souligné.

Sur la politique suivie par le gouvernement et les mesures prises, Binyamin Netanyahou a dénoncé « ceux qui critiquent depuis les tribunes et certains journalistes au clavier facile » qui ne sont pas sur le terrain. « Nous consacrons tous nos efforts au combat contre le Corona et n’avons malheureusement pas le temps de répondre à chaque critique stérile », a-t-il rajouté.

Le Premier ministre a ensuite évoqué les mesures politiques prises dans le cadre du combat contre le Corona et essentiellement la vote de la loi des mesures d’urgence adoptée dans la nuit de mercredi à jeudi par la Knesset et qui permettra au gouvernement de prendre des décisions d’urgence sur une durée limitée sans passer par la Knesset afin d’éviter de longs processus : « Ces mesures ont pour but d’améliorer la rapidité d’exécution des mesures prises et donc leur efficacité », a expliqué le Premier ministre qui a déploré les situations dans laquelle des commissions ont annulé des décisions prises par le gouvernement.

Il a ensuite brièvement évoqué la situation économique en annonçant le vote de nouvelles gratifications dès la semaine prochaine qui se rajouteront aux mesures économiques et sociales que le gouvernement prépare en faveur des indépendants, des chômeurs, des salariés et des entreprises.

Enfin, Binyamin Netanyahou a évoqué les manifestations violentes qui se déroulent ces derniers jours. Il a d’abord exhorté les manifestants, de quelque bord qu’ils soient, à respecter scrupuleusement les consignes du ministère de la Santé. Il a ensuite dénoncé ceux qui se livrent à du vandalisme, font leur besoins dans la rue, s’attaquent aux policiers ou à des symboles nationaux : « Ne menez pas le pays à l’anarchie! » a-t-il demandé aux manifestants de gauche avant de remercier les policiers et les gardes-frontières pour le difficile travail qu’ils font.

Lors des questions des journalistes, Binyamin Netanyahou a été interrogé sur sa chute dans les sondages. Il a rappelé les mesures économiques drastiques qu’il avait prises en 2003 en tant que ministre des Finances, qui avaient sauvé l’économie mais l’avaient rendu impopulaire : « Les sondages ça monte et ça descend. Je n’ai jamais agi en fonction des sondages, ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan économique et je ne le ferai pas non plus sur le plan du Corona. Je prend les décisions que je considère comme justes et utiles pour le pays et ses citoyens ».

Et sur la situation politique et la perspective de nouvelles élections, le Premier ministre a assuré qu’il ne se livre pas à de la petite politique et veut pas d’élections maintenant mais a accusé Bleu-Blanc de faire de la politique en s’opposant toujours au vote d’un budget à court terme alors que la grande majorité des économistes considèrent qu’adopter aujourd’hui un budget biennal serait irresponsable.

Après lui, le ministre de la Santé Yuli Edelstein a lui-aussi félicité l’arrivée de Rony Gamzou pour concentrer la gestion du Corona et a annoncé une bonne nouvelle : le ministère de la Santé a signé un accord avec une nouvelle compagnie – la troisième – qui a mis au point un vaccin qui en est déjà aux essais cliniques sur des êtres humains.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90