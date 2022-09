Un enfant palestinien de 7 ans est mort aujourd’hui près de Tekoa, dans le Goush Etsion et les Palestiniens accusent Israël d’être responsable de ce drame.

D’après la version palestinienne, l’enfant aurait fait une chute de plusieurs mètres de haut, alors qu’il était, avec d’autres enfants, poursuivi par des soldats israéliens, quand il rentrait de l’école.

Son décès aurait été constaté à l’hôpital.

Tsahal nie toute implication dans la mort de l’enfant et a expliqué l’action menée dans la zone qui donne lieu aux spéculations palestiniennes : »Plusieurs suspects ont jeté des pierres sur des civils sur l’axe principal de circulation, près du village de Tekoa. Les combattants de Tsahal ont procédé à des recherces après les suspects qui se sont enfuis dans le village. Au cours de ce ratissage, aucun affrontement n’a eu lieu, aucune arme n’a été utilisée et aucun moyen de dispersion des foules n’a été nécessaire. Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il n’y a aucun lien entre l’action de Tsahal et la mort de cet enfant. L’enquête se poursuit ».

Les Etats-Unis ont déjà réagi à l’événement en demandant à Israël de faire la lumière sur les circonstances de la mort de l’enfant: »Nous avons le coeur brisé à l’annonce de la mort d’un enfant innocent », a publié le porte-parole adjoint du ministère américain des Affaires étrangères, »Nous soutenons une enquête approfondie et immédiate pour comprendre les circonstances de cette mort ».