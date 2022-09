En cette fin de semaine, les sondages divergent quant à l’obtention d’une majorité par le bloc de droite. Une donnée commune cependant, c’est ce dernier qui mène.

Ainsi, d’après le sondage réalisé par l’institut Direct Polls, publié par la chaine Now14, le bloc mené par Binyamin Netanyahou obtiendrait 62 sièges.

En-dessous du seuil d’éligibilité se trouve Habayit Hayehoudi d’Ayelet Shaked, qui se renforce et arrive à 2.4% des intentions de vote soit l’équivalent de trois mandats. L’actuelle ministre de l’Intérieur maintient que sa liste ira jusqu’au bout, elle est convaincue qu’elle continuera à monter dans les sondages. Ainsi, selon elle, Binyamin Netanyahou n’aura plus d’autre choix que d’arrêter sa campagne contre sa liste et de l’aider à obtenir les voix manquantes pour obtenir son ticket d’entrée à la Knesset. Les membres du parti Habayit Hayehoudi martèlent que sans eux, Netanyahou n’a pas de majorité. Toutefois, le numéro 3 de la liste, Amitay Porat a déclaré cette semaine que son parti n’excluait pas une coopération avec le parti Ra’am dans une future coalition, brouillante encore un peu le tableau présenté par Ayelet Shaked.

Le sondage de Direct Polls a également présenté l’option suivant laquelle Habayit Hayehoudi se retirait de la course. Dans un tel cas, les résultats seraient inchangés au final: le Likoud perdrait un mandat mais la Tsionout Hadatit en gagnerait un.

Notons aussi que ce sondage a été réalisé avant l’invalidation du parti arabe Balad qui obtenait ici 1.49%, des suffrages qui devraient au moins en partie se reporter sur les deux autres listes arabes en lice.

Le sondage de l’institut Panels Politics publié par Maariv conclut lui à une absence de majorité: le bloc de droite est en tête mais avec seulement 59 sièges.

Habayit Hayehoudi, dans ce sondage, s’éloigne du seuil d’éligibilité et affiche un score de 1.9% seulement. Balad est à 1.6%.