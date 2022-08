Les indices économiques publiés hier pour le mois de juillet montrent une situation qui se révèle bien plus mauvaise que les prévisions.

En juillet, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 1.1% et ce avant l’augmentation annoncée des prix de l’éléctricité au 1er août.

L’inflation est à un niveau jamais atteint en Israël depuis 2008 mais moindre que dans le reste des pays occidentaux. Elle s’élève à 5.4% depuis janvier 2022.

Entre les mois d’avril et juin 2022, les prix de l’immobilier ont augmenté de 2.2% et de 17.8% entre juin 2021 et juin 2022. Ces derniers jours, les chiffres des ventes immobilières ont d’ailleurs montré un ralentissement des transactions.

Les prix à la location pour ceux qui ont renouvelé leur contrat cette année ont aussi augmenté de 3.5% en moyenne.

Les chiffres publiés par l’institut national des statistiques montrent que les secteurs où les prix ont le plus augmenté sont: les fruits et légumes (8.5%), les transports (3.3%), le logement, la culture et les loisirs (1.2%). En revanche dans l’habillement et les chaussures, les prix ont baissé de 4%.

Compte-tenu de cette inflation, la Banque d’Israël devrait annoncer lundi prochain une augmentation du taux d’intérêt pour la quatrième fois en peu de temps. Elle devrait être d’au moins 0.5%.