Le nom du soldat tué cette nuit à Toulkarem a été autorisé à la publication. Il s’agit de Natan Fitoussi, z’l. Il avait 20 ans.

Natan, z’l, était monté en Israël de France avec sa famille en 2014.

Il habitait Netanya.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a adressé ses condoléances à la famille: »J’adresse au nom du gouvernement israélien et de tous les citoyens d’Israël mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Natan Fitoussi. Je leur témoigne tout mon soutien dans ces heures difficiles. Que son souvenir soit béni ».

Photo: Porte-parole Tsahal