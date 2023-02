Le 23 novembre dernier Youri Volkoff, 52 ans, originaire de Bat Yam, a été poignardé mortellement pas un motard qui avait failli le renverser.

Youri et sa femme étaient en train de traverser à un passage piéton alors que le feu était vert pour eux et rouge pour les automobilistes. Un homme à scooter a brûlé le feu et failli les renverser. La femme de Youri a eu le temps de le filmer.

S’en étant aperçu, le conducteur du scooter est revenu vers le couple et a exigé qu’il lui donne le téléphone avec lequel il avait été filmé. Voyant qu’il importunait son épouse, Youri a demandé à l’homme de partir. Ce dernier l’a alors poignardé dans la poitrine avant de prendre la fuite.

Touché au coeur, Youri n’a pas survécu.

La famille Volkoff avait de petits moyens et avec le décès tragique de Youri, sa veuve s’est retrouvée démunie. Une cagnotte a été lancée pour l’aider à payer les obsèques et à affronter les premiers mois de sa vie sans Youri. La générosité du peuple d’Israël a, une fois encore, fonctionné: en tout, ce sont 900000 shekels qui ont été récoltés.

Ces derniers jours, l’histoire tragique des Volkoff a refait surface après la publication des honoraires exhorbitants demandés par l’avocat Eyal Besserglick à la famille: 600000 shekels.

Le choc a été immense au sein de société israélienne lorsque cette information a été connue. L’avocat a été montré du doigt pour avoir exploiter la douleur et le deuil d’une famille dans la précarité.

Le tollé a été d’une telle ampleur qu’hier soir (jeudi), Me Besserglick a publié la photo d’un chèque de 468000 shekels à l’ordre de la veuve de Youri, somme qu’il a décidé de rendre à la famille.

Le journaliste juridique Guy Peleg a interrogé l’avocat sur la chaine N12: »Vous n’avez pas honte? », lui a-t-il lancé, »Quels services juridiques pour une famille de victime valent 600000 shekels? ».

L’avocat s’est défendu sur Twitter en donnant sa version des faits: »J’ai été recommandé à la famille Volkoff qui a décidé de s’adresser à moi. Jusqu’alors, elle recevait les services d’une assistance juridique gratuite qui ne lui donnait pas satisfaction, d’après ce qui m’a été dit. En présence d’un avocat et d’un interprète, je leur ai signifié que le coût du traitement de leur dossier serait élevé mais qu’en échange, je mettrai tout mon cabinet à leur service. La famille n’a pas signé le contrat immédiatement mais au bout de deux jours après avoir pris conseil et sans aucune pression de notre part. Le contrat contenait le détail des honoraires ».

L’avocat décrit ensuite les remerciements qu’il a reçus de la part de la famille pour le traitement de leur dossier, l’assassin de Youri ayant été inculpé pour meurtre. »A ma grande surprise, il y a quelques jours, un tiers s’est adressé à moi pour que je rende les honoraires perçus à la famille. J’ai essayé de prendre contact avec la famille, en vain. J’ai demandé à avoir une discussion sur le sujet et j’ai essuyé un refus. Je réfute les accusations selon lesquelles j’aurais profité de la douleur de la famille ».

Eyal Besserglick a restitué à la famille les honoraires en prélevant la somme qui correspond au travail effecuté jusqu’à la rupture du contrat, soit plus de 100000 shekels. Il n’a pas l’intention de rembourser l’intégralité des frais, mettant en avant le fait qu’il a fourni de très nombreuses heures de travail sur ce dossier.

Pourtant, les différents acteurs impliqués affirment n’avoir quasiment jamais eu à faire à lui depuis le début de la procédure judiciaire.

Pour Besserglick, ce scandale est monté de toutes pièces dans le but de lui nuire. Il souligne qu’il intervient quelques temps après qu’il a annoncé qu’il sera candidat à la tête du conseil de l’ordre des avocats, pour succèder à Avi Himi, empêtré dans un scandale sexuel.

Par ailleurs, Besserglick est proche du Likoud et a voulu se présenter aux dernière primaires. Netanyahou avait refusé sa candidature.

Pour l’avocat, le buzz autour du dossier Volkoff n’est autre qu’une tentative de lui nuire politiquement et professionnellement.