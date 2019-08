Madjadi a-Salah, responsable des « collectivités locales » au sein de l’Autorité Palestinienne a annoncé vendredi la décision du cabinet de l’AP d’annuler officiellement la répartition de la Judée-Samarie en trois zones, A, B et C, selon les accords d’Oslo. il a indiqué que l’AP considèrera désormais toute la Rive occidentale comme « territoire palestinien souverain ».

Selon les accords d’Oslo, la Judée-Samarie est découpée en zones de trois catégories: les zones C (60%) sont sous responsabilité civile et militaire exclusivement israélienne, les zones B (22%) qui sont sous administration civile arabe mais sous contrôle militaire israélien , et les zones A (18%), qui regroupent les grandes villes « palestiniennes », qui sont sous responsabilité civile et militaire de l’AP avec une possibilité d’intervention militaire israélienne limitée.

Madjdi a-Salah a déjà demandé aux responsables locaux de préparer des projets de planification de construction sans tenir compte des trois zones.

Le chef terroriste Abou Mazen avait annoncé il y a quelques semaines l’intention de l’AP de se désengager des accords signés avec Israël et il entend maintenant montrer qu’il ne s’agissait pas de simples menaces.

Ce désengagement unilatéral d’un point important des accords d’Oslo est cependant plus déclaratif qu’effectif et son application dépendra en fait de la réaction israélienne sur le terrain, qui sera, espérons-le, à la hauteur de cette nouvelle provocation de la centrale terroriste de Ramallah.

Photo Hadas Parush / Flash 90