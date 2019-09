Pour faire survivre le message de Rinah Shnerb hy »d et montrer que la vie sera plus forte que les semeurs de mort, des milliers de promeneurs se sont rendus vendredi à la source Dany, près de Dolev, où la malheureuse jeune fille a été assassinée.

Après les baignades, une émouvante cérémonie a eu lieu avec des discours les plus émouvants les uns que les autres. Ce sont le président du conseil de Binyamin, Israël Gantz et le maire de Lod, Yaïr Revivo qui ont dirigé le programme. Tous ont insisté sur la personnalité extraordinaire de Rinah et sur la nécessité de renforcer encore davantage la présence juive sur cette terre face à ceux qui veulent nous en chasser.

Ora Shnerb, la soeur de Rinah hy »d a déclaré: « Nous Juifs, ne renonçons pas et choisissons la vie. Nous allons aider notre prochain et nous réjouir, tout comme Rinah hy »d le faisait. Elle va nous manquer dans tout ce que nous ferons mais nous nous souviendrons d’elle dans la joie ».

Dvorah Gonen, la maman de Dany Gonen hy »d assassiné dans le même secteur en 2015 par des terroristes, et dont la source porte désormais le nom, a déclaré: « Nous avons maintenant une période privilégiée pour chacun d’entre nous de relever la tête, de ne plus attendre des miracles mais de nous renforcer par l’action. J’appelle tout un chacun à faire son examen de conscience afin que de tels drames ne se reproduisent plus ».

Le député Motti Yogev (Yamina), qui habite Dolev a déclaré quant à lui: « A Roch Hachana l’an dernier, nous avons récité ‘qui par le feu, qui par l’eau’, et ceux qui a adorent l’eau se sont heurtés au feu. Mais Rinah hy »d était une colonne de feu devant le camp. De ce que nous avons entendu de la bouche de sa maman, de ses frères et soeurs, de son papa, de ses amis, de ses moniteurs et animés, c’était une jeune fille au dévouement total pour le bien, pour la Torah, pour l’amour d’Israël ».

Le député a également évoqué la promesse du Premier ministre d’autoriser la construction de 380 logements à Dolev, quartier qui portera le nom de Rina, et a promis d’agir pour qu’une nouvelle route soit aménagée pour relier le bloc Dolev-Talmon à l’axe 433 qui relie Jérusalem à Modiin, et qui portera le nom de ‘route Dany' ».

L’émouvante cérémonie s’est achevée par la Hatikva et le chant « Ani Maamin ».

Photo porte-parole conseil régional Binyamin