Le Premier ministre s’en est pris vendredi au parti Yamina et plus particulièrement à Ayelet Shaked et Naftali Benett. Malgré leur engagement officiel de ne recommander que Binyamin Netanyahou auprès du président de l’Etat après les élections, le Premier ministre les a attaqués vendredi en mettant en doute leur sincérité et laissant penser qu’ils pourraient s’allier à quelqu’un d’autre, en rappelant l’alliance conclue entre Naftali Benett et Yaïr Lapid aux élections de 2013. « Qui sait ce qu’ils vont faire cette fois-ci », a dit le Premier ministre, qui a rajouté: « J’ai beaucoup d’estime pour Orit Struck, mais peu importe si Yamina obtient 8 ou 10 sièges, l’essentiel est que c’est moi qui puisse former le prochain gouvernement ».

On se souvient qu’avant les dernière élections, le Premier ministre et la Likoud avaient mené une violente campagne dans les derniers jours contre Habayit Hayehoudi et la Nouvelle Droite ce qui avait amenuisé le résultat des premiers et sans doute empêché les seconds d’entrer à la Knesset.

Ayelet Shaked n’a pas tardé à répondre vertement au Premier ministre: « Occupez-vous d’agrandir la bloc de droite et récupérer les voix que Lieberman vous a prises, au lieu de nous attaquer! Ne répétez pas la même erreur que la dernière fois! Cela vous avait empêché d’obtenir une majorité de 61 sièges et de former le gouvernement! »

Photos Flash 90