La semaine dernière, l’ancien vice-président Joe Biden, aujourd’hui candidat à l’investiture démocrate, avait tenu des propos ambigus et inquiétants concernant son attitude envers Israël s’il devenait président des Etats-Unis.

Samedi, il a persisté et signé lors d’un meeting électoral. Un activiste juif de gauche s’est approché de lui et lui a confié « être très inquiet de la politique menée par le Premier ministre Binyamin Netanyahou envers les ‘Palestiniens' ». Joe Biden lui a répondu « qu’il n’y a pas d’autre solution au conflit que celle des deux Etats ». Son interlocuteur lui a alors demandé si « l’occupation israélienne entraîne des violations des droits de l’homme? ». Joe Biden a eu cette réponse nette: « Je considère que les implantations juives ne sont pas souhaitables et il faut traiter cette question. L’occupation est un problème réel et profond ».

Dernière question, peut-être la plus importante, posée par l’activiste de gauche: « Si vous-êtes élu président, ferez-vous pression sur Israël pour démanteler ces localités juives? ». Réponse du candidat: « Vous connaissez mon palmarès, vous savez donc que c’est ce que je ferai ».

Malgré ces prises de position tranchées, Joe Biden est considéré comme le « plus modéré » envers Israël par rapport à tous les autres candidats à l’investiture démocrate! Les réponses qu’il a fournies à ce sympathisant ne font que renforcer le souhait d’une réélection de Donald Trump pour ne pas revivre des « années Obama »…

