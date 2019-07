Lors du conseil des ministres, le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan, qui a aussi la « casquette » de ministre aux Enjeux stratégiques, a présenté son rapport sur l’incitation qui sévit au sein de l’Autorité Palestinienne.

Guilad Erdan a indiqué que l’un des enseignements importants de ce rapport est que l’Autorité Palestinienne resserre de plus ses liens avec les mouvements liés au BDS à travers le monde. Il a déclaré: « Tous ceux qui croyaient qu’il y a un partenaire en face verront grâce à ce rapport qu’Abou Mazen et toute sa clique ne visent qu’une seule direction: délégitimer l’existence de l’Etat d’Israël comme Etat du peuple juif ». Le ministre a souligné que la volonté de diaboliser l’Etat d’Israël et d’appeler à sa mise au ban des nations s’exprime à tous les niveaux de l’Autorité Palestinienne, y compris dans les réseaux scolaires.

Le ministre a certes relevé qu’Israël et ses amis à travers le monde enregistrent de beaux succès contre le BDS mais il a rappelé le danger de la propagande incessante du BDS et de l’AP qui finit par influencer les jeunes générations dans les pays occidentaux, ce qui risque de rendre la tâche de plus en plus difficile pour la « hasbara » israélienne à l’avenir.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90