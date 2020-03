Comme il l’avait promis, le fondateur et président du groupe Alibaba a envoyé du matériel médical à Israël pour lutter contre le virus du Corona.

Dimanche soir, deux avions-cargos ont décollé de Shanghaï avec à leur bord une grande quantité de matériel médical. Il s’agit notamment de tenues et matériels de protection, de masques et de kits de dépistage du virus. La Fondation Alibaba et la Fondation Jack Ma se sont mobilisées pour venir en aide à des pays touchés par la pandémie, notamment les Etats-Unis, l’Australie, des pays européens et d’Afrique.

Photo Illustration