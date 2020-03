Dans les prochains jours, l’Institut norvégien de la Santé publique va introduire l’utilisation d’une application cellulaire qui permettra de suivre les mouvements des malades du Corona et de savoir avec quelles personnes ils ont été en contact afin de les placer en isolement. L’application sera mise au point par une entreprise locale. La décision a été prise vendredi dernier au parlement norvégien, autorisant le gouvernement à employer cette méthode.

En Israël, cette application appelée « HaMagen » développée dans le pays, est déjà employée depuis plusieurs semaines et a prouvé son efficacité. A Oslo, comme dans d’autres endroits, on a réalisé avec un certain retard la gravité de cette pandémie et compris également que cette application cellulaire pouvait sauver des vies.

Hypocrisie norvégienne, car lorsque Binyamin Netanyahou avait annoncé l’introduction de cette méthode, plusieurs grand journaux norvégiens avaient émis des critiques envers l’Etat juif dénonçant « l’implication du Shin Bet » et « l’utilisation de méthodes intrusives dans la vie privée des gens ». L’un des quotidiens avait même osé parler « d’atteinte aux valeurs démocratiques qui place Israël au bord d’un changement de régime »!!!

Et pourtant, quelques jours plus tard, les autorités norvégiennes ont fini par adopter la même technologie que celle mise au point par « la dictature israélienne », comme d’ailleurs de plus en plus de pays le font.

