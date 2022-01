Le président de l’Etat Itshak Hezog et son épouse Michal se rendront dimanche dans les Emirats arabes unis pour une visite historique, la première d’un président israélien dans ce pays du Golfe. Le couple présidentiel sera l’invité du prince-héritier Mohammed bin Zayed.

Durant ce séjour, le président et son épouse visiteront Dubaï et auront des entretiens avec le prince-héritier Mohammed bin Zayed ainsi qu’avec des ministres de son gouvernement et le gouverneur de Dubaï. Ils rencontreront aussi la petite communauté juive locale. Le président Herzog inaugurera aussi l’Expo 2020 qui se déroulera à Dubaï.

A l’annonce de cette visite, Itshak Herzog a déclaré : « Nous avons le mérite d’effectuer un acte historique avec la première visite officielle d’un président d’Israël dans les Emirats. Il s’agit d’une visite de la plus haute importance alors que les peuples israélien et émirati travaillent sur l’établissement des bases d’une avenir commun. Je suis convaincu que cette nouvelle et courageuse coopération amènera un changement positif au Moyen-Orient et éveillera des inspirations. Nous sommes un peuple avide de paix et ensemble nous élargirons le cercle de la paix historique des accords d’Abraham. Nous allons créer un monde meilleur, plus tolérant et sûr, pour le bien des générations futures. Je remercie le sheikh Mohammed bin Zayed pour son aimable invitation qui est une occasion historique pour approfondir les liens d’amitié entre nos deux peuples ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90