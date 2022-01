L’avant-poste illégal bédouin de ‘Han El-Ah’mar, installé dans une zone stratégique entre Jérusalem et Maale Adoumim attend depuis plusieurs années d’être démantelé, sur ordre de la Cour suprême. Le gouvernement Netanyahou ne l’avait pas fait, s’attirant des critiques à droite, et Naftali Benett avait promis de le faire s’il arrivait au pouvoir.

Mardi soir, le journaliste Amit Segal a révélé que le Premier ministre, après concertation avec les responsables militaires et le conseiller à la Sécurité nationale, a l’intention de présenter un plan au cabinet politico-sécuritaire : l’avant-poste serait évacué…et reconstruit en dur 300m plus loin, sur une terre domaniale.

Les deux dirigeants du lobby parlementaire pour Eretz Israël, Orit Struck (Hatziyonout Hadatit) et Yoav Kich (Likoud) ont réagi à cette annonce : « Il s’agit d’une ‘fake évacuation’ avec des conséquences des plus graves. Les dégâts de cette régularisation seront considérables et la signification concrète de cette décision est que l’Etat d’Israël régularise le plan de mainmise palestinienne sur cette zone stratégique. Il faut démanteler ‘Han El-A’hmar comme la Cour suprême l’a ordonné et non pas autoriser nous-mêmes un point de peuplement palestinien au coeur de Mishor Adoumim… ».

Meïr Deutsch, directeur-général du mouvement Regavim a rappelé que l’avant-poste de ‘Han El-A’hmar est le « projet phare » de l’Autorité Palestinienne avec l’aide de l’Union européenne pour prendre le contrôle d’un triangle qui relie Ramallah, Betlehem et Jéricho au moyen d’avant-postes afin d’assurer une continuité territoriales à l’Etat ‘palestinien’ qu’ils veulent imposer de facto. Il a déclaré : « Il est surréaliste de voir que ceux qui ont critiqué Binyamin Netanyahou à juste titre, parce qu’il n’a pas osé démanteler cet avant-poste, venir aujourd’hui réaliser une démarche encore bien plus dangereuse ».

Cette information révélée par Amit Segal n’a été ni confirmée ni démentie par le gouvernement.

Photo Regavim