»Les chances sont minces ». L’ambassadeur israélien à l’ONU, Guilad Erdan, ne se fait guère d’illusions. La résolution contre Israël demandée par les Palestiniens devrait être adoptée demain, malgré les efforts israéliens pour la freiner.

Les Palestiniens veulent faire voter une clause sans précédent, selon laquelle toute présence israélienne, sécuritaire et civile, en Judée-Samarie est illégale.

Ils en appellent ensuite au Tribunal international de la Haye pour déterminer la signification juridique d’une telle résolution pour la communauté internationale. »Il s’agit d’un appel au boycott d’Israël », résume Erdan.

Selon les termes de la résolution, les Palestiniens demandent à la Cour pénale internationale de définir »les conséquences juridiques découlant de la violation continue par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967 – y compris les mesures visant à modifier la composition démographique et le statut de Jérusalem – et l’adoption de législations et de mesures discriminatoires annexes ; comment affectent-elles la politique et les pratiques d’Israël sur le statut juridique de l’occupation, et quelles sont les conséquences juridiques découlant de ce statut sur tous les pays et l’ONU ».

A Jérusalem, on craint que l’adoption d’une telle résolution ne donne encore plus de poids au BDS dans le monde. Le gouvernement israélien, à l’aide de l’ambassadeur Erdan et de sa délélgation à l’ONU, agit pour freiner ce vote, notamment en faisant pression sur les Américains pour qu’ils la fassent retirer de l’ordre du jour. Pour l’heure, les Etats-Unis n’ont pas réussi à agir dans ce sens et les Israéliens savent que leurs chances d’éviter le vote de cette résolution sont minces.

Guilad Erdan a adressé un message aux ambassadeurs des différents pays, dans l’espoir de les faire réfléchir: »Ceux qui lèveront la main en faveur de cette résolution signent l’arrêt de mort de tout espoir de réconciliation dans la région ».