Les rangs des représentants anti-israéliens au Congrès américain – surnommés »The Squad » – se sont renforcés de quatre nouveaux membres avec les élections de mid-term.

Maxwell Frost, Delia Ramirez, Greg Sazar et Samar Li sont tous les quatre âgés de moins de 40 ans et identifiés avec la branche progressiste, pro BDS du parti démocrate américain.

Ils s’ajoutent à des membres du Congrès dont les noms font bondir en Israël, comme Rashida Tlaib, Ilhan Omar ou Alexandria Ocasio-Cortez.

Cette branche du parti démocrate est en progression constante auprès des électeurs américains, malgré l’oppositon interne qu’elle rencontre. Lors des primaires pour les élections de mi-mandat, des candidats démocrates opposés à cette ligne progressiste avaient tenté de barrer la voie aux candidats du »Squad », parfois avec succès.

En Israël, on regarde avec inquiétude cette évolution et le poids de plus en plus important que prennent ces jeunes représentants qui militent pour le boycott d’Israël et une politique largement en faveur des Palestiniens.