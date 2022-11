Les tractations pour la formation du nouveau gouvernement se poursuivent. Les débats se concentrent autour de quelques portefeuilles centraux très convoités.

Ainsi, le chef de la Tsionout Hadatit, Betsalel Smotrich a des visées sur le ministère des Finances mais aussi de la Défense. Ces dernières heures, son choix semble se porter sur la Défense. Il a rencontré, ces jours-ci, toute une série de responsables sécuritaires et des généraux de réserve afin de préparer son éventuelle arrivée à ce poste. Binyamin Netanyahou n’a, pour l’instant, pas exprimé d’opposition à cette nomination.

Si Smotrich veut le ministère de la Défense, c’est pour faire avancer des sujets au coeur de son projet politique avec entre autres: enrayer la construction illégale palestinienne en territoires C, régulariser les jeunes implantations.

Par ailleurs, le ministère des Finances intéresse aussi le chef du parti Shass, Arié Derhy. Ce dernier hésiterait entre réclamer ce portefeuille ou celui de l’Intérieur, traditionnellement détenu par Shass. Au sein du parti orthodoxe séfarade, on demande également les ministères des Cultes, du Neguev et de la Galilée et un autre portefeuille.

La Tsionout Hadatit réclame, de son côté, outre la Défense ou le Trésor, les portefeuilles de l’éducation, des implantations et de Jérusalem. Ce dernier est convoité parallèlement par Yahadout Hatorah qui souhaite aussi occuper les postes de ministres du Logement et des Transports, de vice-ministre de l’Education ainsi que celui de président de la commission des Finances à la Knesset.

Pour Otsma Yehoudit d’Itamar Ben Gvir, l’objectif est clairement affiché depuis le départ: le ministère de la Sécurité Intérieure avec des prérogatives ministérielles élargies face à la police. Le parti voudrait aussi le ministère de l’Education ou des Transports et un autre portefeuille mineur.

Au sein du Likoud, le plus grand parti de la coalition, on craint de devoir se contenter des restes, une fois que tous les partenaires de la coalition auront obtenu sastisfaction. Le poste de Président de la Knesset est convoité par Dany Danon, ancien ambassadeur d’Israël à l’ONU, et par Ofir Akounis, ancien ministre. Certains responsables du Likoud aimerait y voir Yoav Kish, qui a beaucoup oeuvré pour faire tomber le gouvernement précédent.

Le portefeuille de la Justice devrait revenir à Yariv Levin et celui des Affaires étrangères à Amir Ohana. Un autre ténor du Likoud, Israël Katz, se verrait bien à ce poste ou aux Finances.

Amihaï Chikli devrait récupérer la présidence de la commission Affaires étrangères et sécurité et Idit Silman un ministère, encore indéfini mais l’on sait qu’elle porte son regard sur celui de la Santé. Guila Gamliel devrait retrouver le ministère de l’Environnement.

Le ministère des Télécommunications pourrait revenir à Galit Distel Atbaryan ou Boaz Bismuth, ce dernier étant aussi pressenti pour être vice-ministre des Affaires étrangères. Enfin deux noms circulent pour le poste de président de la coalition: David Bitan ou Ofir Katz.

L’objectif de Binyamin Netanyahou est que son gouvernement soit formé dans les jours qui viennent afin qu’il puisse prêter serment, mercredi prochain, dès le lendemain de la prise de fonction de la 25e Knesset. Le sixième gouvernement Netanyahou devrait être composé de 30 ministres.