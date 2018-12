Comme une réponse au scandale de la remise par le gouvernement français d’un prix des droits de l’homme à B’Tselem et Al Haq, le mouvement estudiantin Im Tirtsou a remis le Prix sioniste des droits de l’homme attribué chaque année.

Pour 2018, ce prix a été attribué à Boaz Kukiya, père de Ron Kukiya hy’’d, tué l’an passé lors d’un attentat à Arad ainsi qu’à l’organisation « Matzilimlelo Gevulot » (Sauveteurs sans Frontières »). Concernant Boaz Kukiya, Im Tirtsou a tenu à le mettre à l’honneur pour combat politique en faveur de la dissuasion contre le terrorisme ainsi que pour son action sur le terrain pour le rapprochement entre Juifs et Bédouins dans le Néguev. Depuis la mort tragique de son fils, Boaz Kukiya a rejoint le forum « Bo’harim Ba’haïm »(« Nous choisissons la vie »), mouvement de familles endeuillées par le terrorisme qui agit pour renforcer la dissuasion contre ce fléau. Et malgré le fait que son fils ait été assassiné par un Bédouin, ce père meurtri mais courageux veut encourager l’insertion des Bédouins dans la société israélienne, tout en écartant ceux qui soutiennent les ennemis d’Israël.

Quant à l’organisation « Matzilim lelo Gevulot », il s’agit d’une ONG créée en Israël qui envoie des équipes d’urgences partout dans le monde pour secourir des personnes sinistrées suite à des catastrophes naturelles ou des attentats d’envergure, même dans des pays n’ayant pas de relations avec Israël.

Lors de la cérémonie, Boaz Kukiya a déclaré : « Il faut combattre le terrorisme par tous les moyens mais en même temps, nous devons continuer à vivre, à se comporter comme les propriétaires de ce pays mais aussi à aider et protéger ceux qui ne sont pas juifs et contribuent à l’Etat d’Israël… ».

De son côté, le rav Arieh Lévy, d’origine française, fondateur de « Matzilimlelo Gevulot » a notamment dit : « Tout ce que nous désirons, c’est améliorer le bien-être de la société et inculquer à nos enfants à aimer leur prochain… ».

Lors de la cérémonie, Matan Peleg, président d’Im Tirtsou, a déclaré :« L’Etat d’Israël procure bien plus de droits de l’homme et du citoyen que tous les autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique réunis (…) Bien des Etats d’Europe pourraient aussi apprendre de nous comment gérer un pays éclairé, malgré la délégitimation hypocrite qu’ils appliquent envers nous. Face à ceux qui agissent ouvertement contre l’Etat d’Israël, nous devons présenter un front uni pour défendre la vérité. La vérité sur les Juifs qui ont renoué avec leur vie nationale et politique avec des minorités qui ont lié leur destin avec eux : druzes, chrétiens, bédouins, tcherkesses etc.

Un abime entre ce prix, qui récompense des actions positives et constructives, et la distinction honteuse et immorale accordée par le gouvernement français à deux ONG qui se livrent à un combat négatif et motivé par la haine.

Photo Illustration