37 stèles du cimétière juif de Herrlisheim ont été profanées, recouvertes de graffitis antisémites, dans la nuit de lundi à mardi, ainsi que le monument à la mémoire des martyrs de la Shoah (Photo ci-dessous) et le mur d’enceinte. L’enquête a été confiée au groupement de gendarmerie du Bas-Rhin.

Dans un communiqué, le consistoire israélite “exprime sa plus vive émotion et sa profonde indignation”.



“Alors que les tombes du cimetière israélite de Sarre Union, profanées en 2015, sont encore couchées, ce nouvel acte haineux ne fait qu’amplifier le sentiment d’inquiétude des citoyens français face à l’antisémitisme grandissant.

Le consistoire lance un appel solennel aux autorités et particulièrement au Président de la République afin que des mesures efficaces et pragmatiques soient prises pour protéger la sécurité des biens et des personnes de la communauté juive et que cesse ce fléau qui gangrène notre société”.





Selon Yoav Rossano, responsable du patrimoine juif du Bas-Rhin, ce sont des voisins qui ont alerté mardi matin la mairie de cette commune de 5.000 habitants, à 30 km au nord-est de Strasbourg. Les faits se sont probablement déroulés dans la nuit.

Des gendarmes ont bloqué l’entrée du cimetière, le temps d’effectuer des prélèvements.

“C’est évident que c’est signé de l’extrême-droite, on a des croix gammées”, a commenté le grand rabbin du Bas-Rhin Harold Weill, soulignant que les faits intervenaient “dans ce que la France est en train de vivre”.

“Ces choses interpellent et nous demandent de réagir”, a-t-il ajouté.



