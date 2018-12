Question :

Cher Rav, une femme mariée a-t-elle l’obligation de se couvrir les cheveux lorsqu’elle est chez elle ?

Réponse :

Vous posez une question qui mériterait une réponse précise et circonstanciée. Faute de place suffisante, je me contenterai ici d’aller à l’essentiel.

Le Talmud (Traité Kétoubot 72 : b) tel que le comprend Rachi et de manière encore plus explicite Tossefot, statue qu’il est permis à une femme mariée d’aller et venir dans sa cour la tête découverte, et ce, bien qu’il lui soit interdit de le faire dans le domaine public. En effet, explique Tossefot, si une femme sortant dans sa cour les cheveux découverts était considérée comme étant en infraction au regard des lois de la Tsniout, obligeant ainsi son mari à se séparer d’elle, il n’y aurait plus une seule femme qui demeurerait mariée !

Cependant, par ailleurs le Talmud (Traité Yoma 46 🙂 nous parle d’une femme dénommée Kim’hit qui mérita de voir ses sept fils accéder au rang de Cohen Gadol. Lorsque les Sages lui demandèrent de leur dévoiler le secret d’une telle réussite, elle répondit : « C’est que les poutres de ma maison n’ont jamais aperçu mes tresses de cheveux ».

Désirant concilier ces deux enseignements du Talmud, le Darké Moché (Even Haézer chap. 115 § 4) explique : il est vrai que selon la loi stricte il n’y a pas d’obligation pour une femme mariée de se couvrir les cheveux lorsqu’elle se trouve chez elle à la maison ou même dans sa cour, la seule obligation contraignante ne concernant que le domaine public. Cependant, se couvrir les cheveux même à la maison relève pour une femme mariée d’une louable marque de pudeur, ainsi qu’en témoigne l’exemple de Kim’hit rapporté par le Traité Yoma. C’est d’ailleurs dans un sens similaire que s’exprime le Taz (ibid. § 5).

Cependant, le Ba’h, pour sa part, propose une toute autre lecture de la Guémara Kétoubot précitée, dont il découle qu’il est totalement interdit à une femme mariée d’aller les cheveux découverts dans sa cour. Il conclut en affirmant que la coutume qui s’est répandue dans tout Israël est pour une femme mariée d’avoir la tête couverte même à la maison lorsqu’elle est en présence des membres de sa famille.

Se fondant sur cet enseignement du Ba’h, le ‘Hatam Sofer (Chout Ora’h ‘Haïm chap. 36) stipule que, puisque telle est la coutume, celle-ci a force de loi, et que, partant, il y a obligation pour une femme mariée de se couvrir la tête même à la maison (à ce propos cf. Zohar Parachat Nasso, qui insiste sur l’importance de cette conduite).

Cette extension de l’interdit, opérée par le ‘Hatam Sofer, du domaine public jusqu’ à la maison, paraît très étonnante au Igrot Moché (Even Haézer tome 1 chap.36) qui conclue de la manière suivante : une femme voulant se conduire au mieux devra se couvrir les cheveux même à la maison, et ce afin de se conformer à l’opinion de cet éminent décisionnaire qu’est le ‘Hatam Sofer. Cependant une femme souhaitant se découvrir les cheveux lorsqu’elle est à la maison en présence des membres du foyer sera autorisée à le faire, et ce, en se fondant sur les décisionnaires qui se montrent plus souples à ce propos.

En conclusion, il est recommandé à une femme mariée de se couvrir les cheveux à la maison même lorsqu’elle n’est en présence que de son mari, et plus encore en présence de ses enfants. Cependant, si cela représente pour elle un joug trop lourd à supporter, elle pourra s’en libérer en s’appuyant sur les grands décisionnaires qui l’autorisent, sauf, il va sans dire, en présence de personnes étrangères au foyer. A contrario, lorsque c’est le mari qui est dérangé par le fait que son épouse souhaite conserver la tête couverte même à la maison, je recommanderai en ce cas à ce couple de consulter un Rav compétant en la matière. Enfin, il est important de préciser que dans l’intimité de la chambre à coucher, il est tout à fait autorisé, voire recommandé, à l’épouse de découvrir ses cheveux au regard de son mari.

Rav Azriel Cohen Arazi

