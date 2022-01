Après la manifestation de mardi à l’intersection Gitay-Avisar en Samarie, le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan a annoncé qu’il va dresser une tente de protestation devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem, comme il le fit parfois durant les gouvernements Netanyahou. Un geste plus symbolique qu’effectif puisque Naftali Benett a décidé de rester à Raanana.

Yossi Dagan veut protester contre l’intention du gouvernement de démanteler la yeshiva de ‘Homesh après l’assassinat de Yehouda Dimentman hy »d. Les destructions successives de structures ont décidé le président du conseil régional de Samarie à augmenter la pression sur le Premier ministre et les partis de « droite » au sein de la coalition.

Lors de la manifestation, Yossi Dagan a notamment dit : « Nous ne pouvons rester assis à la maison lorsque le gouvernement choisit de détruire des maisons juives au lieu de s’occuper du terrorisme (…) L’Etat d’Israël a décidé de récompenser le terrorisme, alors que nous subissons attentat après attentat et que les parents et la veuve de Yehouda Dimentman hy »d ne réalisent toujours pas la chose terrible qui leur est arrivée (…) La même semaine où le gouvernement veut faire approuver la loi de l’Electricité et ainsi régulariser toutes les constructions illégales bédouines dans le Néguev, il détruit les installations électriques de la yesiva de ‘Homesh… ».

Le yeshiva de ‘Homesh a publié un communiqué remerciant Yossi Dagan pour sa solidarité et sa coopération.

