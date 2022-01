Le président de Ra’am a décidé de nommer une militante juive antisioniste comme conseillère pour les affaires bédouines et notamment les « villages non-reconnus ». Dr. Yaela Livnat-Raanan, ex-membre du Parti communiste ‘Hadash et ancienne enseignante à l’institut Sapir a déjà tenu des propos virulents contre l’Etat d’Israël tels que : « Il faut éradiquer le régime fasciste d’Israël et libérer la Palestine », propos tenus en 2018 lors d’une manifestation en faveur du Hamas à Gaza en présence des députés Ahmad Tibi, Jamal Zahalka et Aïda Touma-Suleiman. Elle avait également estimé que les provocations du Hamas le long de la clôture étaient « pacifiques » et faisaient partie d’une « lutte populaire légitime non-violente ».

Le député Ami’haï Shikli (dissident Yamina) a réagit sur son compte Twitter : « Dites bonjour au Dr. Yaela Livnat-Ra’anan, la nouvelle conseillère de Mansour Abbas pour les villages non-reconnus. Il n’y a pas de doute, nous sommes en de bonnes mains, ‘dix degrés plus à droite’! »

Vidéos :

צעדת השיבה | ד"ר יעלה רענן, תושבת כיסופים, בהפגנה בסכנין: "למחוק את השלטון הפשיסטי בישראל. ביחד נשחרר את פלסטין" @samiaah10 pic.twitter.com/yvoPRUPEKk — חדשות 13 (@newsisrael13) April 7, 2018

Photo capture écran