Pessa‘h 5728 (1968) : une poignée de Juifs, Rav Levinger en tête, décide de mettre fin à près de quarante ans d’absence juive dans la ville des Pères, et d’y célébrer le Séder dans un petit hôtel qu’ils louent pour l’occasion.

Un an après la guerre des Six Jours, la cité des Patriarches est sécurisée par l’armée israélienne, mais aucun Juif n’est autorisé à s’y réinstaller. Seules sont permises de courtes et sporadiques prières au caveau des Patriarches.

Qui sait si sans ce Séder, sans cette centaine de pionniers (dont beaucoup de francophones), nous pourrionsaujourd’hui voir nos prières « tolérées » dans la cité de nos Pères…

Petit retour en arrière…

‘Hevron, située dans les monts de Judée, est l’une des quatre villes saintes d’Eretz Israël. Nous la trouvons mentionnée pour la première fois au début de la Torah il y a 3700 ans, lorsqu‘Avraham Avinou vient y enterrer sa femme Sarah. L’épisode (Genèse, 23) nous raconte comment notre ancêtre met tout en œuvre afin d’acquérir la « Méharat ha–Makhpéla », la « grotte de Makhpéla »,de la main d’Efron le Hethéen. Efron voulait l’offrir à Avraham, mais celui-ci n’a pas accepté qu’il lui en fasse cadeau.

Pourquoi Avraham s’est-il donc tant obstiné à acheter la grotte de Makhpéla et pourquoi tenait-il à enterrer sa femme précisément à cet endroit ?

La réponse à la première question est qu’Avraham savait qu’il accomplissait la première acquisition en Terre d’Israël, qu’il plantait le premier drapeau juif. Il était donc important de l’acheter, et non de la recevoir en cadeau, afin que cet acte de vente puisse être transmis en héritage pour toutes les générations et constitue une preuve qui en atteste la propriété incontestable.

La réponse à la seconde question est que notre ancêtre avait découvert que cette grotte était en fait, comme l’explique le Zohar, la porte du Gan Eden, du paradis, et que c’était là même que furent enterrés Adam et Ève.

C’est la raison pour laquelle Avraham voulait que Sarah,la première Matriarche juive, y repose elle aussi,affirmant, par cette volonté, que le peuple juif s’inscrit dans la continuité du projet divin.

Par la suite, les autres Patriarches y furent ensevelis à leur tour, et dès lors ‘Hevron a joué un rôle majeur tout au long de notre histoire…

David Mansour

