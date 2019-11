Nombreux sont les analystes pessimistes quant à la création à long terme d’un futur État palestinien, en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, chacun gouvernés par des factions concurrentes.

Encore un rapport de l’ONU qui relance le débat, estimant que Gaza pourrait devenir « invivable » d’ici 2020. La population augmentant plus vite que les infrastructures et l’économie qui se détériorent inversement à vive allure.

« Il y a quelques années déjà, nous avions présagé que Gaza deviendrait rapidement invivable selon une foule d’indicateurs, – la « deadline » approchant plus vite que prévu -, notamment pour l’accès à la santé, à l’énergie et à l’eau », a déclaré Robert Piper, coordinateur à l’ONU pour l’aide humanitaire et le développement.

Selon l’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, le rapport indique que le Hamas « n’a causé que des souffrances et des destructions aux habitants de Gaza. L’exploitation continue de l’aide humanitaire par cette organisation terroriste nuit aux civils palestiniens. Ellet sabote les efforts de la communauté internationale », a-t-il déclaré.

Lire la suite sur Coolamnews

Photo by Abed Rahim Khatib/ Flash90