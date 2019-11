Au Likoud, mais sans doute dans d’autres partis également, on a du mal envisager qu’Ayman Oudeh, président de la Liste arabe unifiée devienne chef de l’opposition en cas de formation d’un gouvernement d’union. Mais pour cela, il faudrait changer la loi en vigueur qui veut que ce soit automatiquement le chef du plus grand parti d’opposition qui obtienne cette fonction sauf si plus de la moitié des députés de l’opposition désignent un autre des leurs.

La fonction de chef de l’opposition comporte de nombreux avantages protocolaires mais aussi politiques, par exemple le droit de s’exprimer après le Premier ministre à la Knesset lors de séances officielles, s’entretenir en privé avec les chefs d’Etats ou de gouvernements étrangers en visite officielle en Israël, mais surtout, elle donne droit à un accès à des informations sensibles sur le plan de la sécurité nationale et notamment de la lutte anti-terroriste. Un comble pour ce député qui ne cache pas son soutien aux organisations terroristes!

Le député Likoud Shlomo Karaï a donc décidé d’agir concrètement contre cette perspective avant qu’elle ne se réalise. Il a déposé un texte qui modifie la loi en vigueur: au cas où aucun parti d’opposition n’atteint les 15 députés, il y aurait une rotation entre les chefs des différents partis de l’opposition et surtout, les chefs successifs de l’opposition ne recevraient plus d’informations sécuritaires de la part du Premier ministre et ne pourraient s’exprimer après le Premier ministre à la Knesset que dans des cas exceptionnels. Il va maintenant falloir que la Knesset adopte ce texte….

Photo Yonatan Sindel / Flash 90