La rencontre entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de Yamina Naftali Benett s’est achevée après près de trois heures d’entretien. Le porte-parole de Naftali Benett a déclaré ensuite que les deux hommes ont discuté de la nécessité de former le plus rapidement possible un gouvernement stable en fonction des possibilités issues des élections. Il a été convenu entre eux de poursuivre leur contact. Rien n’a filtré sur l’atmosphère dans laquelle s’est déroulée cette rencontre ni sur des résultats concrets. Samedi soir, Naftali Benett rencontrera Yaïr Lapid.

Binyamin Netanyahou se trouve dans une situation difficile car même en cas de soutien de Naftali Benett, il lui manquera deux députés pour avoir une majorité de gouvernement. Du côté de l’opposition au Premier ministre, la situation est encore plus complexe car il n’y a pas d’unité de vues sur l’identité de celui qui devrait mener ce bloc et il s’agit de partis aux positions idéologiques antinomiques qui auraient beaucoup de mal à gouverner ensemble, sans parler du fait qu’ils dépendraient du soutien de la Liste arabe.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90