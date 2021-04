Un individu en voiture a foncé samedi sur un cordon de policiers postés près du Capitole, siège du Congrès américain. Après avoir blessé deux policiers (dont l’un est décédé un peu plus tard à l’hôpital), il est sorti de son véhicule en brandissant un couteau et a été abattu. Il est décédé à l’hôpital. De crainte d’un attentat de plus grande envergure, la police a bouclé tout le secteur.

La police a révélé un peu plus tard l’identité du terroriste : il s’appelait Noah Green, 25 ans, originaire de l’Etat de l’Indiana. Il était membre du mouvement extrémiste ‘Nation of Islam’ présidé par le prédicateur antisémite Louis Farrakhan.

Cette fois-ci, il sera difficile au Parti démocrate et aux médias américains d’attribuer cet acte terroriste à « l’atmosphère créée par l’Administration Trump »…

Photo Pixabay