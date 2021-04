Une première rencontre aura lieu la semaine prochaine à Vienne entre tous les partenaires de l’accord du même nom signé en 2015. Des représentants américains seront également présents mais il n’y aura pas encore de pourparlers directs entre les Etats-Unis et l’Iran. Cette rencontre est le résultat de négociations qui ont eu lieu entre l’Iran et des représentants des pays européens signataires. Cependant, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi ainsi qu’un haut responsable des Gardiens de la Révolution ont tempéré les « espoirs » en rappelant une nouvelle fois que l’Iran ne reviendra pas à l’accord tant que les Etats-Unis n’auront pas levé toutes les sanctions imposées à l’Iran. Abbas Araghchi a souligné que la levée des sanctions dépend d’une simple décision de Washington et ne nécessite aucune négociation préalable.

Photo Pixabay