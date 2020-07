A l’occasion du 10e anniversaire de l’entrée d’Israël à l’Ocde, son président José Ángel Gurría Treviño a dressé un bilan très positif de la présence et de l’action d’Israël au sein de l’organisation : « Israël collabore de manière excellente avec l’Ocde et je peux dire de manière claire qu’Israël est devenu non seulement un membre mais aussi un associé significatif dans notre organisation. La force et la puissance d’Israël sont connues de tous, particulièrement dans les domaines des start-up et de l’innovation ». Il a rappelé un souvenir de son dernier voyage en Israël lors duquel il avait rencontré Yogin Kandel, président de l’organisation « Start-up Nation Central », qui lui avait révélé qu’il y avait plus de start-up en Israël que dans toute l’Europe!!

José Ángel Gurría Treviño a également évoqué la question du Corona et a estimé qu’Israël s’est mesuré de manière satisfaisante à cette pandémie, et a rajouté que l’Etat juif dispose de toutes les ressources pour se relever rapidement.

L’Ocde va publier le mois prochain un rapport global sur la situation dans les pays membres face au Corona, avec notamment ses prévisions pour chaque pays dans les domaines médical, économique et fiscal.

L’ambassadeur d’Israël à l’Ocde, Elie Lev a souligné l’importance de l’adhésion d’Israël à cette importante organisation internationale : « Cela nous permet de mieux préparer les défis de l’avenir car l’Ocde est aujourd’hui l’une des plus importantes sources d’informations et d’expérience pour tout ce qui a trait aux politiques publiques tout comme la Banque mondiale et la Fonds monétaire international. Aucune autre organisation économique internationale ne connaît mieux nos atouts et nos faiblesses que l’Ocde et notre présence dans l’organisation nous permet d’être parmi les pays qui mènent le débat international dans toute une série de dossiers économiques et sociaux… ».

