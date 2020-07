Le président de l’Etat Reouven Rivlin et le Premier ministre Binyamin Netanyahou ont eux-aussi tenu à rendre hommage à Michël Ben-Zikri z.l., ce héros de 45 ans originaire d’Ashdod qui s’est noyé vendredi après avoir sauvé de la noyade une femme bédouine et ses trois neveux (deux garçons et une fille) dans le lac de Zikim près d’Ashkelon. Après avoir plongé à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il ait extrait chaque enfant, épuisé, il s’est noyé.

Le président de l’Etat a écrit : « Dans les annales de l’Etat d’Israël, nous nous souviendront des vaillants héros tels que vous, des personnes merveilleuses qui face à la détresse de leur prochain mirent leur propre vie de côté pour aller sauver la vie des autres ».

Le Premier ministre quant à lui a écrit : « En mon nom personnel et celui de tous les citoyens d’Israël, j’adresse mes plus sincères condoléances à la famille Ben Zikri après la mort tragique de Michaël z.l, qui a sacrifié sa vie pour sauver la vie d’une famille. Il s’agit d’un acte héroïque. Que son souvenir soit béni ».

