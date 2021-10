Menacée par la Turquie, Chypre est en train de perfectionner son dispositif de défense. Après avoir signé un contrat avec la France pour l’achat de quatre navires de guerre, Nicosie est en pourparlers avancé avec Israël pour l’acquisition de batteries du système Dôme de Fer. Selon l’agence grecque Sygma, qui a diffusé l’information, l’accord de principe a été donné et des experts militaires sont maintenant affairés à adapter ces batteries aux besoins défensifs spécifiques de l’île. Les autorités chypriotes ne cachent pas qu’il s’agit de se prémunir contre l’agressivité et les provocations turques. Chypre est également membre de l’alliance stratégique tripartite signée avec la Grèce et Israël sous la houlette de l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Photo Porte-parole ministère de la Défense