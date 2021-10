Comment soutenir un gouvernement et le critiquer en même temps ? David Elahiyani, président du Conseil des localités de Judée-Samarie fait partie de ces personnalités de droite atteintes d’une sorte de schizophrénie politique : ayant passé au parti Tikva Hadasha, pour « punir » Binyamin Netanyahou et le Likoud, David Elahiyani est forcé de prendre ses distances avec les initiatives des partis de gauche membres de la coalition dont son parti est pourtant partie prenante.

A quelques heures de la rencontre à Ramallah entre trois membres de Meretz – dont deux ministres – et le chef terroriste Abou Mazen, David Elhaiyani fulmine : « La course de ministres du gouvernement vers des rencontres et des photos avec le négationniste de la Shoah et qui verse des salaires aux terroristes est grave et dangereuse. Abou Mazen est corrompu et utilise l’argent de ses administrés pour financer le terrorisme et délégitimer Israël à travers le monde. Ces rencontres d’officiels israéliens avec lui ne feront qu’augmenter la haine et les affrontements. La paix surgira de la base et non pas depuis une direction corrompue. Les ministre qui veulent promouvoir la paix devraient plutôt investir dans les infrastructures et dans l’économie de la région et procurer des vaccins à tous les habitants de la région ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90