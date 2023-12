Deux sujets importants étaient à l’ordre du jour du cabinet de sécurité cette nuit (dimanche à lundi): le retour des travailleurs palestiniens de Judée-Samarie sur le territoire israélien et le transfert des fonds issus des impôts à l’Autorité palestinienne.

Le premier sujet avait déjà été traité en amont par le cabinet socio-économique hier après-midi. Le Premier ministre soutenait le retour des travailleurs palestiniens mais la quasi-totalité des ministres s’y sont opposés et le cabinet a rejeté la proposition.

Le vote au sein du cabinet de sécurité sur ce sujet devait avoir lieu quelques heures plus tard et Netanyahou était bien décidé à faire valoir son avis, conforme aux recommandations des services de renseignements du Shabak et Tsahal.

Mais les ministres, là aussi, ont refusé de valider la proposition. Ils ont exigé un changement de conception après le 7 octobre et l’éloignement de la menace que représente l’introduction de l’ennemi sur le territoire israélien sous couvert de considérations économiques.

Le Premier ministre s’est heurté à la même opposition au sujet du transfert des fonds à l’Autorité palestinienne. Le ministre des Finances, Smotrich, avait prévenu que pas un centime n’irait à l’AP si l’argent destiné à Gaza n’était pas déduit de la somme transférée. Or Mahmous Abbas a annoncé qu’il ne prendrait pas l’argent si tel était le cas. Afin de prévenir l’effondrement économique de l’AP, le Premier ministre, là aussi soutenu par les services de sécurité et de renseignements, était d’avis de transférer les fonds. Mais les ministres ne se sont pas laissés convaincre.

Finalement après cinq heures de débat intenses, aucune décision n’a été portée au vote du cabinet de sécurité, puisque la majorité requise pour les adopter ne pouvait pas être atteinte.

Cette absence de vote revient, de facto, a faire perdurer la situation existante, à savoir: les travailleurs palestiniens sont toujours interdits d’entrée en Israël et l’argent destiné à l’AP reste dans les caisses de l’Etat.

Le journaliste d’Israël Hayom, Ariel Kahana, souligne le caractère inédit de ce qu’il s’est passé cette nuit au sein du cabinet de sécurité: ”L’absence de décision cette nuit au cabinet est en fait l’une des décisions les plus importantes qu’ait prise le cabinet ces dernières années. Pour la première fois depuis longtemps, les ministres ont arrêté de donner un blanc-seing aux services de sécurité et à Netanyahou qui les suit. Ils ont fait preuve d’esprit critique et ont martelé qu’Israël est un Etat qui possède une armée et non le contraire. C’est ainsi que doit fonctionner une démocratie saine. Il est vraiment dommage que ce changement intervienne seulement après une défaillance catastrophique qui a abouti sur une guerre. Mais, voilà encore une leçon mise en application. Concernant les deux décisions en question, il faut se féliciter du fait que nous ne soyons plus soumis à des craintes et que nous ne cédions plus à la panique. Au lieu de cela, avec toutes les difficultés que cela implique, nous plaçons véritablement la sécurité en première place et nous ne prenons plus de risques pour la vie des Juifs. C’est ainsi que cela doit fonctionner”.