Lors d’un congrès le 7 mai dernier, Yaïr Golan, le nouveau chef du parti Avoda, a appelé à une désobéissance des citoyens israéliens jusqu’à la chute du gouvernement actuel. C’est le journaliste Ishay Friedman de la chaine 14 qui a diffusé une vidéo de l’événement.

Une personne dans le public lui demande ce qu’il entend par ”désobéissance civile” et il répond: ”Cela peut être, par exemple, de ne plus se présenter en milouïm jusqu’à a ce que le gouvernement change”.

”Vous vous souvenez de la lettre des réservistes (pendant la protestation contre la réforme judiciaire, ndlr)? Une menace aussi petite a mis une pression folle à Netanyahou. Pourquoi ne pas l’utiliser de manière plus élargie?”, a proposé Golan aux participants du congrès.

Après la diffusion de ces images, Golan s’est indigné: ”La tentative de la machine à distiller du poison et des ”porte-paroles” du Premier ministre le plus mauvais de l’histoire, de me coller un appel à la mutinerie est une manipulation de bas étage. Nous appelons à une révolte civile non violente, importante, large et continue pour faire tomber le gouvernement, pour la tenue d’élections, le retour des otages, le retour des réfugiés chez eux et la fin de la guerre pour la survie du pouvoir de Netanyahou”.

Le mouvement Im Tirtsu a déposé une plainte à la police pour rebellion contre Yaïr Golan: ”Golan appelle déjà depuis près d’un an à la désobéissance civile, à la mutinerie et à la violation de la loi. Il continue à le faire parce que la police et la conseillère juridique le lui permettent. Il est inconcevable qu’un homme aussi haut placé ait carte blanche pour appeler à la rebellion et que la police se taise. C’est cracher au visage des combattants réservistes qui défendent en ce moment le pays”.