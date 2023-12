Steven Spielberg n’avait pas parlé depuis les massacres du 7 octobre, certains le lui avaient reproché.

C’est désormais chose faite, le réalisateur de La liste de Schindler, a expliqué que le 7 octobre l’avait laissé dans un état de choc sans précédent: ”Je ne pensais pas voir un tel degré de barbarie contre les Juifs dans ma vie”, a-t-il déclaré.

Pour Spielberg qui a fait de la transmission de la Shoah l’une des principales oeuvres de sa vie, il faut également permettre aux survivants du 7 octobre de témoigner pour que leur histoire passe de génération en génération.

Il a donc annoncé qu’il allait se lancer dans un projet visant à filmer les témoignages de ceux qui sont sortis vivants de ce samedi noir. Ce projet revêt aussi aux yeux du réalisateur américain une importance cruciale dans la lutte contre l’antisémitisme.

”Enregistrer des interviews de survivants de l’attaque du 7 octobre et continuer à recueillir des témoignages de survivants de la Shoah respectent la même promesse faite aux rescapés: que leur histoire soit conservée et partagée pour préserver l’histoire et agir pour un monde dénué d’antisémitisme et de haine. Nous devons rester unis dans ces efforts”, a affirmé Steven Spielberg.