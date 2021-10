Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas a déclaré que les Etats-Unis envisagent d’inclure Israël dans la liste des pays dont les citoyens n’auront plus besoin de visa pour entrer sur le territoire américain. En ce cas, tout citoyen israélien pourrait entrer librement aux Etats-Unis et y séjourner durant 90 jours. Le ministre a annoncé qu’il y a quatre pays en lice pour cette exemption : Israël, Chypre, la Bulgarie et la Roumanie.

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu, Guilad Erdan, qui a rencontré Alejandro Mayorkas, s’est dit optimiste sur cette question et a souligné qu’il travaille avec ardeur sur ce dossier.

Photo Mohammed Hassan / Pixabay