Le ministre des Affaires étrangères a évoqué la paix avec la Jordanie à l’occasion du 27e anniversaire de la signature du traité de paix entre Israël et le royaume hachémite. Une nouvelle fois, le ministre a tenu des propos déconnectés des réalités, tentant de créer un narratif imaginaire destiné à s’auto-complimenter : « Ces derniers mois nous avons transformé une paix froide avec la Jordanie en une paix chaleureuse faite d’amitié et de coopération, et c’est ce que nous continuerons à faire pour renforcer les liens entre nos deux pays et nos deux peuples ». Il a également qualifié le roi Abdallah II de « leader régional important et allié stratégique ».

Du côté jordanien, aucune déclaration de « chaleur » ou « d’amitié » et le royaume hachémite va maintenir sa froideur habituelle, ses attaques arrogantes concernant le Mont du Temple et son hostilité à Israël dans les forums internationaux.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90