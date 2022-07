Depuis 2014 et l’opération Tsuk Eitan, les corps des soldats Hadar Goldin et Oron Shaoul, z’l, sont aux mains du Hamas. Puis deux civils israéliens, Avra Mengistu et Isham A-Sayed, qui ont passé la frontière avec Gaza ont, eux aussi, été capturés par l’organisation terroriste.

Les autorités israéliennes tentent de les faire libérer mais jusqu’à maintenant, elles ont toujours refusé de procéder à un échange de prisonniers, comme le demande le Hamas, afin d’éviter un deuxième accord Shalit, au terme duquel 1000 prisonniers palestiniens avaient été relachés. Plusieurs d’entre eux ont, depuis, commis ou commandités des attentats meurtriers contre des civils israéliens.

La presse égyptienne fait état ces jours-ci d’avancées significatives dans les négociations pour la libération des otages. Le Premier ministre, Yaïr Lapid, serait disposé à accepter un échange de prisonniers.

Des discussions ont lieu entre des responsables sécuritaires israéliens et des officiers des renseignements égyptiens qui jouent le rôle d’intermédiaires avec le Hamas afin d’arriver à une entente.

D’après les sources égyptiennes, Yaïr Lapid serait intéressé à faire avancer au plus vite les négociations. Si les otages étaient libérés dans les semaines qui viennent, cela constituerait un argument de campgane pour le Premier ministre.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, le Hamas avait publié une vidéo d’Isham Al Sayed, l’un des otages, couché dans un lit avec un masque à oxygène. En Israël on avait interprété ce signe comme une façon d’exercer une pression psychologique sur le peuple et les dirigeants israéliens afin d’accèder aux demandes du Hamas. Il avait été décidé de ne pas donner suite à cet appel du Hamas. Naftali Bennett, le Premier ministre en poste à ce moment-là avait sévèrement jugé cette tactique du Hamas qu’il avait qualifiée de cynique.

