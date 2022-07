La famille Horgen organise une course annuelle, baptisée EstheRun qui passe par les lieux où elle a fait ses derniers pas.

C’est sur la base de cet amour du sport qui animait Esther, z’l, qu’Ariel Kandel, le directeur de Qualita et son frère Michaël ont été trouver les responsables des Maccabiades avec une idée bien précise: faire concourir une délégation d’olim de France. »Pour notre plus grande joie, Roy Hessing, le directeur des Maccabiades, a été enthousiasmé par l’idée », raconte Ariel Kandel.

Ainsi, pour l’édition 2022 des Maccabiades, une délégation de 75 sportifs portera les couleurs de l’alya de France. Michaël Kandel, nommé chef de la délégation et Ariel ont proposé à Binyamin Horgen qu’elle porte le nom d’Esther, z’l, afin de lui rendre hommage dans le domaine qu’elle chérissait tant.

Binyamin Horgen a été très touché de la proposition: »Esther a été assassinée pendant qu’elle faisait du sport et elle a toujours placé la santé physique et spirituelle au premier plan ». Le fils de Binyamin et Esther fera aussi partie de cette délégation.

»Esther et l’histoire de sa vie si cruellement fauchée ont touché beaucoup de gens en Israël et évidemment au sein de la communauté des olim de France », conclut Ariel Kandel, »L’intégration réussie d’Esther dans la société israélienne est un exemple de ce que les olim de France apportent à Israël. Nous avons l’intention de poursuivre et de trouver encore d’autres moyens pour perpétuer sa mémoire, son action et son esprit si particulier ».