En cette fin de semaine, le Premier ministre Bennett a donné une série d’interviews à différents médias israéliens, quelques jours avant de transmettre le flambeau à Yaïr Lapid.

Il a évoqué son avenir politique, concernant les prochaines élections, il a affirmé ne pas encore savoir s’il allait se présenter ou non. Il a indiqué qu’il y réfléchirait, une fois qu’il aurait quitté son poste de Premier ministre. Selon ses dires, ce qui le motivera à se présenter est de savoir qu’il a un rôle à jouer pour remédier »à la fracture de la société qui s’annonce dans les mois à venir ».

Par ailleurs, sur la chaine 13, il a affirmé que »dans la constellation actuelle, un gouvernement de droite serait une catastrophe ».

Un gouvernement totalement de droite, dans la constellation actuelle, serait, à mes yeux, une catastrophe parce qu’il n’y a pas de contrepoids. Bibi, Betsalel et Ben Gvir dans une autre constellation peuvent être très bien, mais dans un gouvernement qui est aux mains de l’extrême, c’est terrible et grave, et de l’autre côté aussi.

Je ne boycotte personne et personne n’est à bannir mais il faut une base gouvernementale au centre qui permette d’agréger des partis de Ben Gvir à Mansour Abbas.